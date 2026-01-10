最大級のK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』が10日、台北にて開催され、 IVEがレッドカーペットに登場した。【映像】美脚すぎる！IVEのドレス姿（47分頃〜）『ゴールデンディスクアワード』は、音源部門とアルバム部門の「大賞」を中心に、過去1年間の音源セールスとレコード販売量を評価する、権威と歴史あるK-POPアワード。これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気