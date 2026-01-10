若手女優・矢野ななかのデジタル限定写真集『透明なファム・ファタル』（ワニブックス）が2026年1月13日（火）に発売される。 【写真】大学のサークル合宿をテーマに初々しいユニフォーム姿 2005年10月14日生まれの神奈川県出身の矢野ななかは2023年よりグラビア活動開始。1st写真集『ケレン』が2025年発売。これまでの出演作品として、2024年のドラマ『素晴らしき哉、先生！』、ドラマ『タカラのびいど