家族なのになんで知らないの？「私もおじさんに似てればよかったのに」かわいくてキレイな叔父と暮らす姪の胸中／かわいすぎる人よ！（1）中学生のメイは親を亡くして以来、叔父さんとふたり暮らし。外見に自信がないメイにとって、容姿端麗な叔父さんは羨ましくて誇らしい存在です。「全然似てない」という周囲の声に落ち込むこともありますが、叔父さんのことは大好き！ そして叔父さんにとってはメイが一番かわいらしいのです。