1月10日（土）よる7時〜8時54分 日本テレビ系にて放送の「歌唱王 〜第13回大会 全日本歌唱力選手権〜」。「歌唱王」公式Xアカウント（@kasyou_1210）では、番組の感想や、出演者への応援メッセージを投稿してもらうキャンペーンを実施します。下記の条件（応募方法）を満たした方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトコード10,000円分が当たります！◆キャンペーン期間1月10日（土）18:30〜21:00◆賞品Amazonギフトコード10,000円