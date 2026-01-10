コスプレの体験ブースに、ヤギの餌やり体験も。 様々な分野で活躍する人とつながるきっかけを作ろうと10日、長崎市が初めて開いた「長崎のWA！つながりマルシェ」。 交流や体験をテーマにした展示や飲食店など8つのブースが登場しました。 （ こども ） 「楽しい 運転するのが楽しい。」 （こどもと家族） 「ベーグルを2個買った。子どもたちも楽しそうで、活気もあっていい長崎になってほしい。」