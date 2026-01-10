2025年12月末に始まったイランの反政府デモは、2026年1月9日までの13日間で、全国31の州に拡大したことが分かりました。イランでは12月末から物価高騰への抗議デモが続いていて、一部の地域では、デモ隊と治安部隊が激しく衝突しています。イラン国外に拠点を置く人権活動家通信によりますと、9日までの13日間に、デモ隊と治安部隊あわせて少なくとも65人が死亡、2300人以上が拘束されたということです。目撃者や地域住民などの報