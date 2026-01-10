■全国の11日（日）の天気日本付近は、冬型の気圧配置が強まり、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。北日本や日本海側は広く雪が降り、大雪や猛ふぶきとなる所がありそうです。普段、雪があまり降らない九州や山陽、四国でも大雪となって、平地でも積もる所があるでしょう。11日夕方までの24時間予想降雪量は、東北で60センチ、北陸で50センチ、近畿・中国地方で40センチ、九州北部や四国で25センチなどとなっていて、さらに12日