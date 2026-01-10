横須賀南署の小島署長から一日署長の委嘱を受けたゴジラ＝１０日、横須賀市神明町の「くりはま花の国」ゴジラ、一日署長に就任す─。「１１０番の日」の１０日、怪獣「ゴジラ」が横須賀南署の一日署長を務め、横須賀市神明町の公園「くりはま花の国」で１１０番通報の適正利用を呼びかけるキャンペーンを行った。ゴジラと横須賀の縁は深い。１９５４年公開の映画第１作で「観音崎北東１５マイルの海中を北西に向け移動中のゴジ