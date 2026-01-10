俳優松平健（72）とお笑いタレント、コロッケ（65）が10日、東京・明治座で同日に開幕した「松平健×コロッケ45周年特別公演」舞台公開＆取材会に出席した。コロッケの芸能生活45周年の節目を記念し、松平の代表作の時代劇「暴れん坊将軍」の演劇と、「マツケンサンバ」などを披露する「マツケン・コロッケのゴールデンパラダイス」の音楽ショーの2部制で届ける。松平は「すごく良い作品になったんじゃないかなと思います。『暴