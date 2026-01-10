第１０４回全国高校サッカー選手権準決勝（１０日、東京・ＭＵＦＧ国立）、鹿島学園（茨城）が流通経大柏（千葉）を１―０で破り、初の決勝進出を決めた。両軍の堅守が光り、０―０で後半に突入。そして試合終了間際に途中出場のＦＷワーズィージェイヴェン勝（２年）が相手ペナルティーエリア内でこぼれ球を押し込み、待望の先制ゴール。そのままリードを守り切った。試合後に鹿島学園の鈴木雅人監督は「なかなか厳しいゲー