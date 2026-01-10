大原櫻子が、阿部真央の提供による新曲「裸になって」を1月28日に配信リリースすることを発表した。今回の発表は大原櫻子の誕生日である1月10日にあわせて行われた。大原にとって2026年一作目の配信シングルリリースとなる新曲「裸になって」は、阿部真央ならではのリアルな感情描写が印象的なフレーズと、大原櫻子の繊細かつ芯のある歌声が重なり合った一曲。大原櫻子の新境地ともいえる、別れの痛みを剥き出しに歌い上げる激しく