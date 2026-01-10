Nothing’s Carved In Stoneが3月4日、ニューアルバム『Fire Inside Us』をリリースすることが発表となった。フルアルバムのリリースは『ANSWER』以来約4年ぶり、通算12枚目となる。coldrainのMasatoをフィーチャリングに迎えた「All We Have feat. Masato (coldrain)」、「May」「Everything」など先行シングル3曲を含む全10曲のトラックリストについては後日発表される予定だ。仕様は初回限定盤、通常盤、Warner Music Storeのみ