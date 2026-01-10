俳優・歌手の相田翔子が、10日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】相田翔子「冷凍庫や野菜室の使い切りメニュー」過去の料理投稿も（24枚）高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。今回の投稿では「昨夜は冷凍庫や野菜室の使い切りメニューでお夕飯」「肉じゃがと小ア