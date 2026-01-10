-真天地開闢集団-ジグザグが12月31日、東京ガーデンシアターにて2025年を締め括る単独禊(単独公演)＜ジグザグ 大晦日の大禊！＞を開催した。2024年12月24日に横浜アリーナ公演を大成功に収めた後、2025年に入ってからの彼らは7月から10月にかけて＜47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第一弾〜＞と銘打ったホールツアーを実施。横浜アリーナ公演から約半年のブランクがあったわけだが、同ツアーは全公演が大盛況となり、-真天地開闢集団-