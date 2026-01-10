巨人の喜多隆介捕手が１０日、術後初めてとなる打撃練習を開始した。まだ緩いスローボールのマシン打ちだが、着実にリハビリを進めており「まず、ここまできてよかったです」と語った。喜多は打撃好調だった昨夏の試合中に右膝を負傷。８月に「右膝外側半月板縫合術及び制動術」を受けた。「あのままいってもベストパフォーマンスは無理だったので今年に照準を合わせてやろうと思っていた。でも大けがが初めてなので、これから