3ピースロックバンドDURANが本日1月10日、楽曲「Black Skinhead」のミュージックビデオを公開した。同曲は、2025年11月21日リリースのアルバム『Vornak』に収録されたカニエ・ウエストのカバーナンバーだ。黒人の視点から、社会への違和感や怒りや抑圧に対する反骨心をさらけ出しながら、目の前に立ちはだかる壁を打ち壊そうとするエネルギーを放つ。「その剥き出しの衝動と、抗うことをやめない強烈なパワーに強く惹かれた」とはD