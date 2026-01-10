俳優の松平健とタレントのコロッケが１０日、東京・明治座で「松平健✕コロッケ４５周年特別公演」（１０〜２５日、同所）の初日公演を行った。数々の座長公演を務める松平と芸能生活４５周年を迎えるコロッケがタッグを組み、時代劇「暴れん坊将軍」とショーの２部構成で行われるエンターテインメント公演。初日を終えた松平は、「すごくいい作品になった。お客さんの盛り上がりにびっくりして、うれしく思っています