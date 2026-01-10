「芸能人は引きが強い」は本当だった！？ さや香の新山が勝負どころで見せたレア役に周囲は騒然、視聴者からも大きな反響が集まった。【映像】さや香・新山がここぞで見せた“神引き”の瞬間各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。試合終盤、新