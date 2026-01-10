気象庁＝東京都港区日本列島付近は12日にかけて、冬型の気圧配置が強まり、西日本から東日本の日本海側と北日本で荒れた天気になるとして、気象庁は10日、暴風や暴風雪、高波に警戒を呼びかけた。大雪や猛吹雪となる地域では、交通障害にも注意が必要だ。気象庁によると、日本海にある前線を伴った低気圧が、急速に発達しながら北海道付近を抜け、オホーツク海に進む。前線は西日本から北日本を通過。西高東低の強い冬型の気圧