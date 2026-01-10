気象台は、午後6時23分に、波浪警報を五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】青森県・五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町に発表 10日18:23時点津軽では、11日未明から高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■五所川原市□波浪警報【発表】11日未明から11日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高6m■つがる市□波