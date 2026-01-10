「劇場アニメ ルックバック展－押山清高 線の感情」が2026年1月16日（金）から3月29日（日）まで麻布台ヒルズ ギャラリー（麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階）で開催。また展覧会開催を記念し、麻布台ヒルズ ギャラリーカフェでは作品の世界観にインスパイアされたコラボレーションメニューが展開される。 【写真】作中に登場した特製クレープもコラボメニューを見る