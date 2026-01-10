2026年１月10日、鹿島学園が第104回全国高校サッカー選手権の準決勝で前回準優勝の流通経済大柏を１−０で下した。90分、波状攻撃を繰り出すなかで決勝弾を蹴り込んだのは、途中出場のワーズィージェイヴェン勝だ。ボールが自分のところにこぼれてきた瞬間、ワーズィージェイヴェン勝は「来た」と思ったという。「ゴールが大きく見えて。ふかすとかそういうこともまったく考えてなくて、振り切った感じです」左足での弾丸シ