［高校選手権・準決勝］神村学園（鹿児島）１（９PK８）１ 尚志（福島）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）インターハイの準決勝と同じカードになったなか、神村学園は開始５分で先制を許すも、73分に日郄元（３年）が同点弾を奪取。PK戦に持ち込んだ末に激闘を制し、選手権初制覇、インターハイとの２冠に王手をかけた。勝負を分けたのは本当にわずかな差だった。福島和毅（３年／アビスパ福岡入団内定）は、夏