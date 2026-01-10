発達した低気圧の影響で、気象台は壱岐・対馬の海上に暴風警報を発表しました。 長崎、佐世保と離島を結ぶ「海の便」に欠航が相次いでいます。 気象台によりますと、日本海を発達しながら東へ進む低気圧の影響で、県内では離島の海上を中心に風が強い状態が続いています。 10日17時の時点で壱岐・対馬の海上には、暴風警報が発表されています。 交通機関にも乱れが出ています。 九州商船の長崎と五島を結ぶジェット