昨季のワールドシリーズでは大谷からホームランも放ったビシェット。その実力は折り紙つきだ(C)Getty Images強打の内野手を巡る争奪戦の行方は、いまだハッキリとした答えが出ていない。今オフにFAとなったボー・ビシェットのそれだ。現在27歳のビシェットは、2025年シーズンに打率.311、94打点、OPS.840の好成績を記録。遊撃、三塁、二塁とマルチに守れることからFA市場における価値は急騰していた。【動画】大谷翔平がガック