1月10日は「110番の日」。 県警では、長崎市出身でサッカー日本代表の森保 一監督が、一日通信指令課長を務めました。 （森保監督） 「警察です。事件ですか、事故ですか」 森保監督が体験したのは、通信指令課の仕事です。 去年1月～11月末までの、県内の110番通報は約9万5000件で、うち2割は “間違い” や “いたずら” などが占めているそうです。 （森保監督） 「悪意のあることで110