¡ä¡ä¡ÖÃæ³Ø»þÂå?¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡£¤«¤±¤ª¤Á¤ÎÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤À¤Ê¤ó¤ÆÂç¤½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡×¤ÎÄêµÁ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂÎ½Å¤Ê¤Î¤«¡©¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤«¡©Wikipedia¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¤Ï¡¢ÃËÀ­µÚ¤ÓÃË»Ò¤¬¤â¤Ä¤È¤¤¤¦¡Ö¶¯ð×¤µ¡¢í÷¤·¤µ¡¢Í¦´º¤µ¡¢¹¥ÀïÀ­¡¢ÉãÀ­À­¡¢¼Ò²ñÀ­¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À­¼Á¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤¿»×ÁÛ¤ä¿®¾ò¡¢¹ÔÆ°¡¢ÃÎÀ­¡¢³°¸«Åù¤ÎÃË¤é¤·¤µ¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¡Ä¡Ä¤È¤Î¤³¤È