ボートレース児島の「スポーツニッポン杯」は5日目を終えた。1998勝で5日目を迎えていた上平真二（52＝広島）が前半1R、そして準優11Rと連勝。94年11月に宮島でデビューして以来、31年2カ月で通算2000勝を達成した。194人目。「訓練生時代は覇気がないと言われていたんですが（笑い）、そんな選手が31年走って2000勝できて良かったです。次は2001勝（優勝）を目指して頑張ります」。優勝戦は準優と同じ3枠。カープカラーで再