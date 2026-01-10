日本人の主食である白米は糖質が多く、食後血糖値を上げるというのはもはや常識だ。糖尿病などの治療・研究をしている消化器外科医の石黒成治さんは「米の調理法であるていど急激な血糖値上昇は抑えられる。ウコンやサフランを使ったメニューもおすすめだ」という――。※本稿は、石黒成治『糖質リスク自覚なき「食後高血糖」が万病を招く』（SB新書）の一部を再編集したものです。■主食のお米をヘルシーに食べたい日本人にとっ