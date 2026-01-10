10日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』にニッポン放送ショウアップナイター解説者の若松勉氏が出演し、2026年のヤクルトの期待の若手選手について言及した。進行を務めた山田透アナウンサーから2026年ヤクルト期待の若手について問われると、若松氏は「ヤクルトも若手がね」とポツリ「いろんな選手が出てきて、打ったらなかなかいいなと思っていたら、次の日がダメだったり