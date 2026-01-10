【モデルプレス＝2026/01/10】モデルのヨンアが1月8日、自身のInstagramを更新。背中部分が開いたワンピースから美しいスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】40歳モデル「綺麗すぎる」美背中大胆見せ◆ヨンア、背中ざっくりワンピ姿披露ヨンアは「今日のYouTubeヨンアTVでは10年前に住んでたシンガポールに久しぶりに行ってきました」と自身のYouTubeチャンネルを更新したと報告し、シンガポールの夜景とのショットを公開