瀬戸大橋 本四高速は、強風の影響で瀬戸中央道の児島IC-坂出IC間を10日午後6時から二輪通行止めにしたと発表しました。 この区間は、強風の影響で10日午後5時11分から最高速度が時速50kmに制限されていました。