矢野謙次氏による野球教室 10日 香川・観音寺市 プロ野球・巨人などで活躍し巡回打撃コーチを務める矢野謙次さんによる野球教室が、10日、香川県観音寺市で開かれました。 この野球教室は、「観音寺YA球人会」が主催したもので今年で3回目です。午前中は硬式球、午後は軟式球の2部に分かれて行われ、小中学生や尽誠学園高校の女子硬式野球部の選手たちが参加しました。 矢野さんはキャッチボールや守