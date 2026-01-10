明日11日は強い冬型の気圧配置となり、今季最強クラスの寒気が流れ込む見込みです。北日本と東日本では、明日11日から12日(月・祝)にかけて、大雪や猛吹雪、吹きだまりによる交通障害に警戒が必要です。また、西日本も大雪となる所があり、普段、雪の少ない所で雪が積もるおそれがあります。お出かけの際は気象情報や道路情報をしっかり確認して、無理のない行動を心がけてください。今日10日夜北〜東日本は落雷、ひょう、突風に