出生数が66.5万人という過去最低数を記録した中、「産みたい人が産むことにトライできる環境」はどのように作ればいいのか。日本で保険治療による体外受精を受ける場合、「女性43歳未満、胚移植6回(40〜42歳は3回まで)」という厳しい制限がある。2025年12月18日に不妊治療の当事者団体NPO法人Fineが公表したWEBアンケート調査によると、患者の9割強が回数制限や年齢制限を見直してほしいと思っていることがわかった。出産ジャーナ