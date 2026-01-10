ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ハイトーンヘアのタイトミニワンピース姿を投稿した。自身のインスタグラムで「衣装に着替えて生放送に行ってきます」と題してつづり始めた。「19時からときめきファンファーレです！」と生出演番組を宣伝した。最後に「ハイトーンお気に入り」と“絶対領域”のタイトミニワンピースショットを投稿した。ネットでは「かわいい」などの声が