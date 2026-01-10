ボートレース多摩川のヴィーナスシリーズ第19戦「是政プリンセスカップ」が10日に開幕した。実森美祐（29＝広島）は初日4Rで4コースから3着に入ると、続く10Rは3コースから3着。低調機とのコンビも手堅い走りで舟券に絡んでみせた。「前半は乗りづらかった。後半はプロペラを叩いてマシにはなったけど乗りづらい。ただ、足は悪くない。回ってから押してくれている。スリット付近の足も悪くない」。乗り心地には課題を抱える