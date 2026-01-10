フリーアナウンサーの中村江里子（56）が10日までに自身のブログを更新。新年早々、ESTA（電子渡航認証システム）申請でパニックに陥ったことを明かした。「私が悪いのですが…」と題したブログを更新。今年から米国の大学に進学する息子の入寮準備などのために、ESTAを申請しようとしたことを報告した中村。日本語で申請するサイトを探し、「パスポート情報やその他の情報を入力し、確認事項にチェックを入れて、支払いページ