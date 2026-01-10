絶滅が危惧されている大型インコ・ヨウムの保全についての講演会がきょう、富山市で開かれました。中央アフリカに生息する大型インコの「ヨウム」は、言葉をよく覚えてしゃべるためペットとして人気で密猟が止まず野生では絶滅の危機に瀕しています。きょうは8羽のヨウムを飼育する富山市ファミリーパークで講演会が開かれました。アフリカのウガンダでヨウム保全活動を続ける、中部大学の牛田一成卓越教授は「ヨウム