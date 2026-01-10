西武の新人合同自主トレが10日、埼玉・所沢市の球団施設でスタートした。ドラフト1位の小島大河捕手（22）＝をはじめ、新人全13選手がランニングやキャッチボール、内野ノックなどで汗を流した。練習公開終了後、代表でファンの前に立った小島は「2025年のドラフトが『最高のドラフト』と言われるように全員で頑張っていきたい」と挨拶。「何かご縁があって同期になった人たち。自分だけでなく、みんなで頑張ってライオンズ