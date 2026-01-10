任期満了に伴う次の京都府知事選挙に向けて、現職の西脇知事が３選を目指して立候補すると表明しました。京都府の西脇隆俊知事は１０日に会見を開き、任期満了に伴い４月に投開票される京都府知事選挙に３期目の当選を目指し出馬すると明らかにしました。西脇知事は旧建設省などを経て２０１８年に自民党などの推薦を受け初当選後、京都府知事を２期つとめていて、次の選挙では無所属で出馬する方針です。（京都府西脇