阪神・淡路大震災からまもなく３１年。神戸市では今月１７日に開かれる追悼のつどいなどの準備が進められています。１０日、神戸市では阪神・淡路大震災の追悼行事「１・１７のつどい」で並ぶ竹灯籠づくりが行われました。若い人に震災の記憶を伝えたいと２００７年から続けられていて、参加した人たちは切り出した竹にそれぞれの思いを書き込みました。「『こうべ えがお』。神戸が笑顔になったらいいなって」「子ども