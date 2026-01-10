伊勢崎オートのG1「第49回シルクカップ」は3日目を終えた。伊勢崎支部長の重責も担っている三浦康平（45＝伊勢崎）。地元のグレード戦では近況、常に強い姿をファンに見せているが今シリーズも例外ではない。3日目6R。試走タイム3秒28と上々の数字を叩き出すと、レースも力強いパフォーマンスでシリーズ2勝目をゲットした。「エンジンはいい。周りの展開も確認できている」と充実の表情。それでも「先頭になってから気持ち良