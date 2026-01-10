熊本県内は11日明け方から夕方にかけて山地を中心に大雪となる見込みで、積雪や路面凍結による交通障害などへの注意が必要です。九州北部地方では11日、上空に-9度以下の強い寒気が流れ込み冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため県内では10日夜から断続的に雪や雨となり、11日明け方から夕方にかけて山地を中心に大雪となる見込みです。また11日は平地でも雪が積もる所があるでしょう。11日午後6時までの24時間に予想される