伊勢ノ海部屋は１０日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「【初髷】」として「碇潟が初めて髷を結いました甲山親方の次男で藤ノ川の弟、これからの活躍にどうぞご注目ください」と記し、正面、横、斜め前から撮った碇潟の写真を投稿した。幕下碇潟は父が甲山親方（元幕内大碇）で、兄は幕内藤ノ川。埼玉栄か昨年の初場所で三段目最下位格付け出しでデビューし、１年でようやく髷を結った。フォロワーからは「おめでとうござ