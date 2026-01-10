2025年の熊本県内企業の倒産は負債総額が14年ぶりに170億円を超え、前の年の2倍以上に増えました。民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、熊本県内の去年の企業倒産件数は72件でした。前の年から8件減少した一方で負債総額は175億9500万円と、前年から88億600万円増え2倍以上です。前年はゼロだった負債額10億円以上の倒産が3件あり、総額を押し上げたということです。原因は、販売不振が56件と全体の77.8％を