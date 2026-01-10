日本海側を中心に大雪や猛吹雪に日本海側を中心に大雪や猛吹雪となりそうです。特に午後は大雪のピークとなり、積雪が急増するでしょう。東北の山沿いの多い所では、一気に1メートル近く積雪が増えるおそれがあります。西日本や北日本は、太平洋側でも大雪のおそれがあるため、車の運転に注意が必要です。関東は平野部は晴れますが、北部山沿いは大雪となる見込みです。【写真を見る】【北〜西日本まで大雪警戒】3連休 11日午