元AKB48でタレントの大家志津香（34)が9日深夜放送のフジテレビ「スターの家計簿、見直します。」（土曜深夜1・20）に出演。夫婦の収入について語った。この日は夫で俳優の岩田玲とそろって登場。互いの給料を把握しているかと問われた岩田は「毎月給料日になると、“しーチャンス”っていう、自分の給料の前後1万円だったら、1万円プレゼントゲームがあるんですよね」と大家の給料を当てるゲームを課されると打ち明けた。MC