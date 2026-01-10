歓迎式でファンとハイタッチして交流する小田選手（手前）ら横浜ＤｅＮＡの新人６選手プロ野球の横浜ＤｅＮＡベイスターズに入団し、横須賀市夏島町の合宿所「青星寮」に入寮した新人選手６人が１０日、同市による歓迎式に参加した。ドラフト１位の小田康一郎内野手（青山学院大）は球団施設「ＤＯＣＫ」（同町）に集まったファン約３００人を前に「同期一同で活躍できる準備をして、リーグ優勝、日本一に貢献したい」と意気込み