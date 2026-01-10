お笑い芸人の笑福亭鶴瓶が１０日に更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「バタやんちゃんねる」に出演し、夫婦円満の秘訣を語った。鶴瓶は２２歳で結婚し、結婚５３年目を迎えた。結婚前、妻は四国に住んでいたが「うちの師匠の奥さんにすごいかわいがってもらった。『そんなに向こう（妻の親）が反対するならアンタ家出してきたらエエがな』って言わはった」と、その言葉がきっ